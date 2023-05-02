Энергетики провели плановый ремонт высоковольтных подстанций, питающих одно из первых нефтяных месторождений в Западной Сибири

Фото: Анна Галимова

Энергетики провели плановый ремонт высоковольтных подстанций «Нефтеюганская» и «Юганская» в Ханты-Мансийском автономном округе. Питающие центры обеспечивают электроэнергией одно из первых месторождений нефти в Западной Сибири – Усть-Балыкское. Ремонт проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». На эти цели компания затратила более 4 миллионов рублей.

На подстанциях отремонтировано 2 силовых трансформатора, где 6 фарфоровых высоковольтных вводов были заменены на полимерные, которые обладают повышенной прочностью и устойчивостью к перенапряжению. Чтобы демонтировать конструктивные элементы трансформатора, которые весят около 100 кг каждый, специалисты привлекали кран-манипулятор грузоподъемностью до 7 тонн. После завершения ремонта на питающих центрах прошли профилактические испытания оборудования.

Благодаря проведенному ремонту повысилась надежность электроснабжения Усть-Балыкского месторождения углеводородов, открытого около 62 лет назад. Первая скважина Усть-Балыка пробурена под руководством легендарного геолога, первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова.