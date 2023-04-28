В Югре школьница попала под колеса авто, перебегая дорогу в неположенном месте

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре по собственной неосторожности на дороге пострадал ребенок. Это случилось в Югорске, когда 30-летняя женщина, управляя «Skoda», наехала на 9-летнюю девочку, которая, перебегала проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП школьница получила травмы.

Кроме того, за сутки сотрудниками ГИДД в ХМАО задержано 12 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 128 водителей и 58 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает пешеходов соблюдайте нормы безопасного поведения на дороге. И напоминают, что спешка и невнимательность могут привести к печальным последствиям.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный югорчанин угнал автомобиль и попал на нем в ДТП.