Пьяный югорчанин угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

Фото: ОМВД России по Октябрьскому району

В Октябрьском районе задержали подозреваемого в угоне авто. Об этом сообщает ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району.

- Поступило сообщение о ДТП, произошедшем в посёлке Приобье Октябрьского района. Прибыв на место происшествия, сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель 1996 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, совершил аварию. Выяснилось, что у молодого человека отсутствуют документы для управления данным автомобилем - говорится в сообщении.

Фото: ОМВД России по Октябрьскому району

Мужчина рассказал, что в 4 часа утра он проходил мимо парковки, где заприметил отечественный автомобиль. Автомобиль оказался открытым, а в замке зажигания были ключи, поэтому злоумышленник решил покататься на чужом авто, а потом вернуть его на место. Он даже заправил машину и отправился в поездку, но в 7 часов утра молодой человек на угнанном автомобиле попал в аварию, врезавшись во встречный автомобиль.

Возбуждено уголовное дело за угон. Кроме того, выяснилось, что виновник ДТП раньше был лишен прав за езду в нетрезвом виде, поэтому за повторное нарушение в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело.