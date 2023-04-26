В Югре 13-летняя школьница в наушниках попала под колеса автобуса

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре ребенок в наушниках попал под колеса автобуса. Это случилось 25 апреля около 21:30 в городе Белоярский. По информации ГИБДД, 50-летний водитель автобуса «Lotos 206» не уступил дорогу 13-летней девочке, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 124 водителя и 54 - за нарушение правил перевозки детей.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

ГИБДД просит всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными и осторожными на дорогах.