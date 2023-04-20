В Сургуте два человека пострадали в ДТП, перевернувшись в кювет на автомобиле «Ford»

Фото: УГИБДД

В Сургуте в результате опрокидывания пострадали жители Радужного. Об этом сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, 50-летний водитель автомобиля «Ваз» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортным средством марки «Ford», которое от удара съехало в кювет и перевернулось В результате ДТП 30-летний водитель Ford и его 38-летний пассажир получили травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 214 водителей и 76 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть внимательнее на дорогах. Соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и выполнять предписания дорожных знаков.