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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 4:31

В Сургуте два человека пострадали в ДТП, перевернувшись в кювет на автомобиле «Ford»

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть внимательнее на дорогах
Виктория Терина
Фото: УГИБДД

Фото: УГИБДД

В Сургуте в результате опрокидывания пострадали жители Радужного. Об этом сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, 50-летний водитель автомобиля «Ваз» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортным средством марки «Ford», которое от удара съехало в кювет и перевернулось В результате ДТП 30-летний водитель Ford и его 38-летний пассажир получили травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 214 водителей и 76 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть внимательнее на дорогах. Соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и выполнять предписания дорожных знаков.