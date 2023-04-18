Энергетики проведут профориентационные занятия со студентами 19 учебных заведений Тюменского макрорегиона

Фото: Александр Шумай

В Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО в рамках ежегодного корпоративного проекта «День компании» специалисты «Россети Тюмень» проведут встречи со студентами. Эксперты познакомят их с актуальными направлениями развития отрасли, условиями прохождения практики и стажировки, работы в студотряде «Энергетик» и перспективами построения карьеры в электросетевой компании. На протяжении трех месяцев будут проводиться профориентационные мероприятия для молодежи в 19 вузах и колледжах макрорегиона.

Участники мероприятий смогут пообщаться с экспертами электроэнергетики, а помогут в этом крупнейшие ежегодные партнеры проекта – Тюменский индустриальный и Югорский государственный университеты. Спикером в ЮГУ и Нефтеюганском индустриальном институте выступит победитель всероссийского чемпионата профессионального мастерства по методике «Агентства развития профессий и навыков», призер Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек-2022», инженер Валентин Боровицкий. Он расскажет студентам о собственном пути и истории успеха, а также о ключевых навыках и компетенциях, необходимых для профессиональной самореализации в отрасли.

Энергокомпания заинтересована в привлечении высокопрофессиональных мотивированных молодых специалистов. С 2021 года участниками проекта стали почти 1,5 тысячи студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования Тюменского макрорегиона. После проекта на предприятие поступило больше 200 заявок на стажировку и трудоустройство, а лучшие кандидаты получили работу.