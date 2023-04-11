Энергетики определили победителей Всероссийской олимпиады школьников

Фото: Александр Шумай

В минувшую пятницу в Тюменском макрорегионе завершилась Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети». Лучшие работы эксперты выбрали на очной конференции, которая состоялась в штаб-квартире «Россети Тюмень».

После отборочных состязаний Олимпиады из 400 старшеклассников из Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югры на финишную прямую вышли 11 человек. Среди учеников девятых классов первое место жюри присудило учащемуся школы № 10 Арсению Шеберстову из Сургута. Сергей Шестаков, представляющий Физико-математическую школу Тюменской области, справился с заданием лучше всех среди 10-ых классов. Сургутянка Мария Мухина – учащаяся гимназии «Лаборатория Салахова» – одержала победу среди одиннадцатиклассников. Финалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность поступить в вуз по целевому набору, а победители отправятся на энергетическую проектную смену в «Орленке».

Церемония награждения победителей и призеров состоится в штаб-квартире ПАО «Россети» в Москве.

Справка

Всероссийская олимпиада школьников проводится с 2018 года и нацелена на выявление талантливых ребят среди старшеклассников и студентов колледжей. В мероприятии регулярно участвуют тысячи ребят из 400 городов России. За шесть лет компания «Россети Тюмень» помогла более 1 тысячи учащихся присоединиться к проекту. Из них порядка 20 школьников заняли в интеллектуальном состязании призовые места.