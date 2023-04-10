Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Из-за ухудшения погоды в Нижневартовска усилили работу дорожных служб. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города. Сейчас ведётся патрульная обработка дорог противогололедными материалами.

Кроме того, в городе продолжается вывоз снега. Техника уже очистила улицы Ханты-Мансийскую, Авиаторов, 5П, проспект Победы, вокзальной площади, улицы Интернациональной (район МЖК) и других точках. Всем участникам дорожного движения рекомендуют соблюдать осторожность. Зима не сдается, по прогнозам на следующей неделе синоптики обещают снег поэтому работы у дорожных служб меньше не станет.

Кстати, такая погода в Нижневартовске стоит уже несколько дней. Работники УпоДХБ совместно с подрядными организациями работали в две смены