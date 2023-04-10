Погода в Югре на неделю с 10 по 16 апреля 2023 года: ожидается пасмурная и ветреная неделя

Погода в Югре на неделю с 10 по 16 апреля 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 10 по 16 апреля 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе погода будет переменчивой и пасмурной. Столбик термометра поднимется до +1 градуса, а минимальная температура составит -20 градусов. Скорость ветра будет достигать 14 м/с. В течении недели местами будет идти снег и дождь.

В понедельник, 10 апреля, днем столбик термометра покажет примерно -2 °C, будет преимущественно облачно. Ожидается снег, метель и ветер с порывами до 14 м/с. К вечеру в отдельных районах похолодает до -18 градусов.

Во вторник, 11 апреля, в некоторых районах Югры ожидается значительное похолодание до -20 градусов, а местами воздух прогреется до +4 градусов. Днем ожидается северо-восточный ветер 3 м/с, с порывами до 11 м/с. Возможен небольшой дождь со снегом.

Среда, 12 апреля, станет теплее вторника, но ночью будет холодно. Днем небо затянут облака, возможен снег с дождем. В течении суток западный ветер усилится до 6-13 м/с.

В четверг, 13 апреля, столбик термометра вновь опустится до -19 градусов. Средняя температура воздуха днем составит -10 градусов. Будет северный умеренный ветер 7 м/с, с порывами до 10 м/с.

Пятница, 14 апреля, также окажется довольно холодной. Ночью столбик термометра не поднимется выше -20 градусов, а дневная температура составит - 13 градусов. Северо-западный слабый ветер периодически будет усиливаться до 8 м/с. В большинстве территорий региона возможен дождь со снегом, будет пасмурно.

В субботу, 15 апреля, ночью столбик термометра покажет -11 градусов, а днем потеплеет до -2. Весь день будет снегопад, а небо затянут облака.

16 апреля также будет пасмурным и снежным днем. Потеплеет до +1 градуса, ветер северо-западный с порывами до 6 м/с. К вечеру похолодает до -13 градусов.