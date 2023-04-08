В Югре запустят чат-бот для участников спецоперации и их семей Фото: Татьяна Коркина

В Югре запустят чат-бот «Патронаж» для участников спецоперации и их семей. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона.

Сервис заработает в мае 2023 года в мессенджере Telegram. Пользователи в «едином окне», смогут не только получать информацию о мерах поддержки в одном месте, но и оформлять их. Электронный помощник сможет выявлять потребности участников, организовывать обратную связь и другое.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре собрали больше 500 адресных посылок для военнослужащих. Их планируют отправить 12 апреля.