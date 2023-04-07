Фото: официальный telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса

В Югре собрали больше 500 адресных посылок для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В состав посылок вошли товары первой необходимости, продукты питания длительного срока хранения, медикаменты, обмундирование и другое.

В акции подключились и Сургутяне. Только они собрали для Донбасса 90 посылок. Инициатором и приемкой адресных посылок занимался Гуманитарный Добровольческий Корпус вместе с Комитетом семей воинов Отечества Югра.

Гуманитарную помощь для военнослужащих планируют отправить из Сургута в среду, 12 апреля.