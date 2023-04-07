В боях под Авдеевкой геройски погиб югорчанин

Фото: официальная страница правительства ХМАО в социальных сетях

В боях под Авдеевкой геройски погиб житель Югры. Об этом рассказали на официальной странице правительства ХМАО в соцсетях.

49-летний Алексей Шутанов погиб на Донбассе в ходе выполнения задач специальной военной операции. Он родился и вырос в Урае. Проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ, а после объявления частичной мобилизации добровольно пришел в военкомат с просьбой направить его в зону СВО. Младший сержант Шутанов погиб 15 марта при штурме Авдеевки во время минометного обстрела. Он был стрелком мотострелкового батальона 1454-го самоходно-артиллерийского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка.

У погибшего героя остались жена, два сына и родители. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки.