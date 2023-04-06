Взрослые жители Нижневартовска стали чаще вызывать врача на дом

Фото: телеграм-канал официальный канал администрации Нижневартовска

По информации Нижневартовской городской поликлиники, взрослые жители стали чаще вызывать врача. Так, количество вызовов за предыдущую неделю составило 850, а неделей ранее - 811.

В амбулаторном центре проведено КТ- исследований 66 пациентам, выявлено 9 заболеваний пневмонией. Под наблюдением врачей остались 30 пациентов с коронавирусом, по сравнению с предыдущей неделей количество этих диагнозов выросло на 25%. Лекарственные препараты получают 52 173 пациентов, в том числе 386 человек за неделю и 346 неделей ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре выросло количество смертей из-за отравления суррогатным алкоголем.