В Югре выросло количество смертей из-за отравления суррогатным алкоголем

Фото: архив "КП"

В Югре в два раза увеличилось количество смертей от отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

По данным токсикологического мониторинга в Югре за 1 квартал 2022 года зарегистрировано 89 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией (62 мужчины и 27 женщины) из них с летальным исходом 37. За 1 квартал текущего года зарегистрировано 107 случаев отравлений (81 мужчины и 26 женщины) из них 59 с летальным исходом.

Роспотребнадзор контролирует 2 695 субъектов, которые осуществляют оборот алкогольной продукции. В 1 квартале 2023 года при проверке предприятий торговли выявлено 22 упаковки стеклоомывающей жидкости с метанолом, которая запрещена к продаже. По решению суда продавец оштрафован на 20 тысяч рублей, а продукция уничтожена.

При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами специалисты советуют не медлить и вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу.