Следком Югры возбудил уголовное дело из-за халатности властей поселка Луговского Фото: Татьяна Коркина

По поручению Александра Бастрыкина в Югре возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жильцов четырехквартирного дома в поселке Луговском. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

- К Председателю СК России А.И. Бастрыкину обратилась жительница поселка Луговского ХМАО – Югры. Она сообщила о длительном непринятии мер к расселению аварийного жилого дома, 1960 года постройки, где она проживает. Из-за длительного затопления и сырости гниют конструкции дома, разрушается фундамент, что создает угрозу безопасности жильцов - говорится в сообщении.

Кстати, в 2021 году постройка была признана аварийной, но даже это не приблизило время для переселения жителей. По поручению Бастрыкина в СУ СК России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас по уголовному делу проводится расследование. Следователи оценят действия должностных лиц муниципалитета и примут законное решение.