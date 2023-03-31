Сотрудники ОМОНа, участвующие в СВО, вернулись в Нижневартовск

Фото: официальный Нижневартовск

В Нижневартовск вернулись сотрудники подразделения ОМОН «Сокол-Югра» управления Росгвардии, принимавшие участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Дома героев встретили родные, коллеги, сослуживцы, руководство управления Росгвардии по Югре, представители администрации Нижневартовска. Заместитель главы города Николай Лукаш. Он поздравил бойцов с возвращением домой и выразил благодарность за проявленное мужество при исполнении служебных задач и верность Отечеству.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Югры в зону СВО отправили 16 машин. Машины будут использоваться для выполнения боевых задач и доставят военнослужащим посылки из дома.