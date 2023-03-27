Из Югры в зону СВО отправили 16 машин

Фото: телеграм-канал «Югра. Официально»

В зону СВО отправили 16 машин из Югры. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства региона.

Среди этих машин есть восстановленные кареты скорой помощи, а также отвезут технику, высвобожденную в бюджетных учреждениях. Еще один автомобиль выделил глава Белоярского района Сергей Маненков. Машины будут использоваться для выполнения боевых задач и доставят военнослужащим посылки из дома, а также письма с теплыми словами поддержки.

Фото: телеграм-канал «Югра. Официально»

Все самое необходимое военнослужащие получат через 3-5 дней. В сборе груза для солдат участвовали представители органов власти и неравнодушные жители Югры.

Напомним, что с 27 марта по 1 апреля 2023 года в Югре пройдет акция по сбору адресных посылок для участников специальной военной операции.