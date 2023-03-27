В Югре стартовала акция по сбору адресных посылок участников специальной военной операции

Фото: Официальный Telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса

В Югре пройдет акция по сбору адресных посылок для участников специальной военной операции. Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов будет проходить с 27 марта по 1 апреля 2023 года. Коробки с необходимыми вещами и продуктами можно передать в пункты сбора гуманитарной помощи.

- Комитет семей воинов Отечества Югры при Межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» объявляет о начале акции по сбору адресных посылок для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Оператором по приему и доставке адресных посылок является АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус» - говорится в официальном телеграм-канале «Гумкорпус Югра».

Вес каждой посылки не должен превышать 10 кг и не должен содержать запрещенные к перевозке предметы (скоропортящиеся продукты, хрупкое дорогостоящее оборудование, стекло, алкогольная продукция, наркотические вещества, горючее). Кроме того, при отправке необходимо указать войсковую часть.