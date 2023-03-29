Студенческие команды Югры посоревновались в компьютерном спорте

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Югре определили победителей среди студенческих команд в компьютерном спорте. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Югры.

Региональный этап Всероссийской киберспортивной лиги прошел в Сургутском районе. Участники из трех ВУЗов соревновались в Dota 2, Counter-Strike и других дисциплинах на киберарене поселка Барсово.

Победителями турнира стала команда СурГУ. Второе и третье места заняли ребята из СурГПУ и Сургутского института экономики, управления и права. В апреле чемпионы представят Югры на соревнованиях УрФО.

Напомним, мы писали ранее о том, что Югра предоставляет локации для съемок индийского фильма «Снежный цветок».