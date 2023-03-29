В столице Югры снимают индийский фильм «Снежный цветок»

Фото: Фестиваль «Дух огня»

В Ханты-Мансийске снимают индийский фильм «Снежный цветок». Договоренность о съемках состоялась во время кинофестиваля «Дух огня». Югра предоставляет локации для съемок, а также транспорт и оборудование. Индийские мастера покажут в своей работе красоты Югры на весь мир.

- Это больше фильм о некотором душевном состоянии людей, об их эмоциональном состоянии. Это будет фильм о тесной связи между поколениями, между дедами, отцами и, соответственно, их детьми», – отметил известный кинорежиссёр Индии Ганжендра Ахире.

Сейчас съемочная группа выбирает объекты, которые могут подойти для главных эпизодов и подбирает жильё для главных героев фильма.

Предварительно, одной из локаций съемок фильма может стать храм преподобного Евфимия Великого в Шапше. Медиахолдинг «Югра» помогает съемочной группе подбирать актёров, локации, костюмы и оборудование.