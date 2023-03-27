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НовостиОбщество27 марта 2023 5:07

В Югру приедет Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр

Югорчане увидят несколько спектаклей
Виктория Терина
Фото: telegram-канал Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна

Фото: telegram-канал Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна

В Югру с гастролями приедет Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства ХМАО.

- Актеры уже в пути в автономный округ, совсем скоро состоится долгожданная встреча. С 31 марта по 15 апреля югорчане увидят несколько спектаклей: «Наливные яблоки», «Рассказ о счастье» и «Разговор одиноких душ», а также концерт «За Победу» - говорится в сообщении.

Зрители смогут посетить мероприятие сразу в нескольких городах округа, в частности: в Ханты-Мансийске, Когалыме, Сургуте, Нягани и Югорске.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Безруков представил специальную программу на Большом детском фестивале в Югре.