В Югру приедет Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр

Фото: telegram-канал Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна

В Югру с гастролями приедет Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства ХМАО.

- Актеры уже в пути в автономный округ, совсем скоро состоится долгожданная встреча. С 31 марта по 15 апреля югорчане увидят несколько спектаклей: «Наливные яблоки», «Рассказ о счастье» и «Разговор одиноких душ», а также концерт «За Победу» - говорится в сообщении.

Зрители смогут посетить мероприятие сразу в нескольких городах округа, в частности: в Ханты-Мансийске, Когалыме, Сургуте, Нягани и Югорске.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Безруков представил специальную программу на Большом детском фестивале в Югре.