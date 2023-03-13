Сергей Безруков представит специальную программу на Большом детском фестивале в Югре

Фото: архив Большой Детский фестиваль

В Югре с 18 по 23 марта пойдет Большой детский фестиваль. В его программе будут представлены лучшиее спектакли, книги, фильмы и анимация для детей и подростков. А так же режиссерские лаборатории, творческие мастерские, тренинги, встречи с писателями, театральными режиссерами и актерами.

Художественный руководитель Большого Детского Фестиваля - Сергей Витальевич Безруков. Народный артист России представит специальную программу «ЭХО БДФ». Мероприятия пройдут в Нижневартовском театре юного зрителя, Городском драматическом театре, Дворце искусств и городских библиотеках.

Отметим, что Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года, его основная идея – собрать лучшее, что делается для детей и юношества в самых различных жанрах перформативного искусства.