В Сургуте на несколько часов перекроют улицу, чтобы задержать «преступников»

В Сургуте на несколько часов перекроют улицу, чтобы разыскать и задержать «преступников» Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте отработают навыки розыска и задержания преступников. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО – Югре.

По информации ведомства, во вторник, 28 марта 2023 года, в Сургуте пройдут плановые тактико-специальные учения подразделений УФСИН России по ХМАО-Югре вместе с УМВД России по ХМАО – Югре.

- В ходе мероприятий будут отработаны действия служб при розыске и задержании преступников с применением спецсредств со светозвуковыми и дымовыми эффектами. УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обращается к населению с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться панике - говорится в сообщении.

На период проведения учений, а именно с 09:00 до 15:00 в Сургуте ограничат движение транспорта по улице Взлетной.