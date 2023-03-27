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НовостиОбщество27 марта 2023 5:48

В Сургуте пройдет городской фестиваль «Студенческая весна – 2023»

Оценивать работы студентов будут деятели культуры и искусства Тюменской области и Российской Федерации
Виктория Терина
Фото: официальный сайт администрации города Сургута

Фото: официальный сайт администрации города Сургута

В Сургуте пройдет городской фестиваль «Студенческая весна – 2023». Молодёжь, желающая продемонстрировать свои таланты соберётся на ежегодном студенческом фестивале с 28 по 31 марта.

Как сообщили в администрации Сургута, в фестивале примут участие студенческие коллективы, аспиранты, магистранты (очной и заочной форм обучения), а также сотрудники образовательных организаций высшего и профессионального образования Сургута.

Творческие номера представят в 8 направлениях: танец, музыка, театр, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт. Оценивать работы будет авторитетное жюри - деятели культуры и искусства Тюменской области и Российской Федерации. Эксперты не только оценят творческие номера, но и проконсультируют участников и руководителей делегаций.

Благодаря фестивалю студенты города могут заявить о себе и развить свое мастерство, харизму и творческие способности.