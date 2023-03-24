Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Югорчане вошли в ТОП-3 самых активных болельщиков на Чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Такие выводы сделали в МегаФоне. Оператор связи провел анализ обезличенных данных и также выяснил, что помимо жителей Югры большой интерес к соревнованиям проявили москвичи и свердловчане.

Югорские любители лыжных гонок поддержали своего знаменитого земляка Сергея Устюгова, а также спортсменок, которые представляют Ханты-Мансийский округ – Алену Перевозчикову и Екатерину Носкову.

Кроме того, в первую десятку главных болельщиков попали жители Салехарда, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Омска, Перми и Сыктывкара.

Гости из Татарстана стали самыми качающими в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», так как использовали больше всего интернет-трафика. Вслед за ними расположились югорчане и свердловчане, которые стали и самыми разговорчивыми болельщиками в первые дни чемпионата.

Были среди зрителей и настоящие фанаты мероприятия, преодолевшие тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть любимых лыжников. На трибунах отметились абоненты с сим-картами из Дагестана, Краснодара, Мурманска, Липецка и других городов.