Фото: Фонд развития территорий

В Сургуте до конца 2024 года построят набережную. Длина всех ее пешеходных путей, включая променад, тротуары, пандусы и лестницы, составит 3 километра. Об этом рассказали в администрации города.

- Набережная протоки Кривуля в Сургуте станет новым местом для отдыха горожан. В настоящее время специалисты занимаются укреплением берега. Завершить работы планируется до конца 2024 года - отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Набережная входит в проект по созданию инфраструктуры научно-технологического центра. Кроме нее, за счет инфраструктурного бюджетного кредита в Сургуте строят четырехполосную дорогу с велодорожкой, водоводом, сетью ливневой канализации.

Общий размер инфраструктурного бюджетного кредита, одобренного Югре на реализацию этого проекта составляет около 7 миллиардов рублей.