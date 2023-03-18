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НовостиОбщество18 марта 2023 5:08

В Сургуте до конца 2024 года построят набережную

Специалисты уже занимаются укреплением берега
Виктория Терина
Фото: Фонд развития территорий

Фото: Фонд развития территорий

В Сургуте до конца 2024 года построят набережную. Длина всех ее пешеходных путей, включая променад, тротуары, пандусы и лестницы, составит 3 километра. Об этом рассказали в администрации города.

- Набережная протоки Кривуля в Сургуте станет новым местом для отдыха горожан. В настоящее время специалисты занимаются укреплением берега. Завершить работы планируется до конца 2024 года - отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Набережная входит в проект по созданию инфраструктуры научно-технологического центра. Кроме нее, за счет инфраструктурного бюджетного кредита в Сургуте строят четырехполосную дорогу с велодорожкой, водоводом, сетью ливневой канализации.

Общий размер инфраструктурного бюджетного кредита, одобренного Югре на реализацию этого проекта составляет около 7 миллиардов рублей.