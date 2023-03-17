В Югру приедут сильнейшие биатлонисты России, чтобы побороться за звания чемпионов

Фото: телеграм-канал "Югра Официально"

Сильнейшие биатлонисты России поборются за звания чемпионов страны, сообщает телеграм-канал правительства Югры. Соревнования пройдут традиционно в Ханты-Мансийске с 25 марта по 3 апреля.

Известно, что участниками станут около 170 спортсменов. Мужчины и женщины выступят в дисциплинах: спринт, пасьют, масс-старт, смешанная и классическая эстафеты. Можно будет прийти на трибуны Центра зимних видов спорта имени Александра Филиппенко и поболеть за югорских биатлонистов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице Югры пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.