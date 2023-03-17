В Ханты-Мансийске школьники бесплатно могут ездить в автобусах на время Чемпионата России по биатлону

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске с сегодняшнего дня и по 22 марта пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам и биатлонному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин.

- Приглашаю горожан поддержать команду России и гостей из республики Беларусь, укрепить свой боевой дух и зарядиться положительными эмоциями - написал Максим Ряшин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на время проведения соревнований для школьников будет организован бесплатный проезд общественного транспорта по городским маршрутам №1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А, Дачный.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсменка из Югры вынесла флаг России на открытии Чемпионата мира по боксу в Нью-Дели.