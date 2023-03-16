Спортсменка из Югры вынесла флаг России на открытии Чемпионата мира по боксу в Нью-Дели

Фото: Федерация Бокса России

Югорчанка участвует в чемпионате мира по боксу. Диана Пятак из Радужного в составе сборной России участвует в соревнованиях, которые проходят в Нью-Дели с 15 по 26 марта. Это второй турнир после того, как Международная ассоциация бокса разрешила российским спортсменам выступать в турнире с флагом и гимном. Триколор несла Диана Пятак.

- Чемпионат мира в Индии - мой первый в карьере и это даёт дополнительную ответственность. Меня переполняют эмоции, но я стараюсь вкладывать свою энергию в нужное русло, не даю своим чувствам вырываться наружу, - отметила спортсменка.

Она рассказала, что отправилась в Индию максимально уверенной в себе, так как подготовилась в полном объёме.

Фото: Федерация Бокса России

- Все девочки готовы, и нам остаётся только ждать своих поединков. Выступать под флагом и гимном - это очень большая честь - добавила Диана.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте прошел открытый чемпионат и первенство по мотокроссу.