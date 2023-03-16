Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Сургуте прошел открытый чемпионат и первенство по мотокроссу. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства Югры.

Соревнования приурочили к 25-летию со дня основания Центра специальной подготовки «Сибирский легион». В состязании участвовали больше 70 мотогонщиков из разных уголков Югры, Тюменской, Свердловской, Нижегородской областей и Ямала. Самому юному участнику исполнилось всего 7 лет, а самому старшему - 41 год.

Югорчане завоевали больше десятка призовых мест в общекомандных и личных зачетах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте прошла ярмарка клуба ремесленников «Золотые ручки Югры». 70 мастеров представили широкий спектр уникальных товаров.