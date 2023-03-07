Фото: администрация Сургута

В Сургуте прошла ярмарка клуба ремесленников «Золотые ручки Югры». Об этом рассказали в администрации города.

- В преддверии Международного женского дня 70 мастеров представили широкий спектр уникальных товаров, изготовленных вручную. Предприниматели продемонстрировали сургутянам интерьерные куклы, игрушки, вязаную одежду, украшения, свечи, сладости и многое другое - говорится в сообщении.

Тематическая ярмарка проходит в Сургуте на площади торгового центра «Город Левша» уже третий год подряд. С каждой ярмаркой растет количество и список регионов участников, а также расширяется ассортимент товаров.