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НовостиОбщество17 марта 2023 3:09

В Сургуте сегодня ограничат движение на участке улицы Аэрофлотская

Это связано с работами на воздушной линии электропередачи
Виктория Терина
Фото: архив администрации Сургута

Фото: архив администрации Сургута

Сегодня, 17 марта, из-за работ на воздушной линии электропередачи с 11:00 до 11:30 будет ограничено движение на участке улицы Аэрофлотская в районе автомобильного моста через железнодорожные пути. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

- Просим заранее планировать поездки по направлению в сторону аэропорта и обратно - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сургут первым в округе начал реализацию концепции комплексного развития территории. За пять лет застройщик должен возвести четыре дома переменной этажности, выполнив реконструкцию инженерных сетей и благоустроив прилегающую территорию.