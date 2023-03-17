В Сургуте сегодня ограничат движение на участке улицы Аэрофлотская

Фото: архив администрации Сургута

Сегодня, 17 марта, из-за работ на воздушной линии электропередачи с 11:00 до 11:30 будет ограничено движение на участке улицы Аэрофлотская в районе автомобильного моста через железнодорожные пути. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

- Просим заранее планировать поездки по направлению в сторону аэропорта и обратно - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сургут первым в округе начал реализацию концепции комплексного развития территории. За пять лет застройщик должен возвести четыре дома переменной этажности, выполнив реконструкцию инженерных сетей и благоустроив прилегающую территорию.