В Сургуте начали расселять аварийные дома в 1 и 2 микрорайонах города

Фото: администрация Сургута

В Сургуте начали расселять аварийные дома в 1 и 2 микрорайонах. Об этом рассказали на сайте администрации города. Сургут первым в округе начал реализацию концепции комплексного развития территории. За пять лет застройщик должен возвести четыре дома переменной этажности, выполнив реконструкцию инженерных сетей и благоустроив прилегающую территорию.

В микрорайонах под застройку расположено 9 домов, признанных аварийными. В них проживает 50 семей, 20 из которых на условиях социального найма. Все 9 многоквартирных домов необходимо расселить, поэтому застройщик берет на себя полностью расселение аварийных домов 1 и 2 микрорайонов.

- В настоящее время согласие на переселение в жилые помещения на условиях договора социального найма выразили 16 семей. 6 помещений приняты комиссией, проводятся мероприятия по регистрации в муниципальную собственность. Стоит отметить, что в рамках договора КРТ застройщик за свой счет не только организует расселение, но и проводит снос домов, – отметил начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов департамента имущественных и земельных отношений администрации города Виталий Галиев.