Нижневартовские рукодельницы изготовили семь маскировочных сетей для военнослужащих

Фото: телеграм-канал главы Нижневартовска

Нижневартовские рукодельницы изготавливают армейские маскировочные сети для военнослужащих. Об этом рассказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Рукодельницы объединились в группу «ZOVartovsk86», чтобы оказывать помощь бойцам и даже открыли офис по созданию необходимого камуфляжного покрытия. Сейчас в группе состоит уже около 100 женщин. Они успели изготовить 7 маскировочных сетей.

- Благодарю неравнодушных вартовчанок за кропотливый труд, который непременно поможет нашим бойцам в зоне СВО - отметил труд женщин глава города.

Напомним, ранее мы писали о том, что югорчане собрали 45 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО. В каждую посылку вложено письмо с пожеланиями скорейшей победы и возвращения к родным и близким.