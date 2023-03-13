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НовостиОбщество13 марта 2023 14:43

Югорчане собрали 45 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

В каждую посылку вложено письмо с пожеланиями скорейшей победы и возвращения к родным и близким
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства Югры

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Во время акции «Посылка из дома» югорчане собрали 45 тонн гуманитарной помощи. Первую партию груза доставили бойцам в зону СВО еще в феврале — ко Дню защитника Отечества, а сегодня отправили вторую.

В акции приняли участие неравнодушные жители ХМАО, воспитанники школ, детских садов, студенты, представители общественных организаций и органов власти. Общими усилиями они собрали для солдат теплые вещи, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения, окопные свечи, маскировочные плащи.

В каждую посылку вложено письмо с пожеланиями скорейшей победы и возвращения к родным и близким.