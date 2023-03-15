Тюменские энергетики будут обслуживать энергообъекты территориальной сетевой организации в Югре

Фото: Наталья Юсупова

Техническое обслуживание высоковольтного питающего центра и линии электропередачи протяженностью 5,5 км в ХМАО-Югре взяли на себя специалисты «Россети Тюмень». Данные энергообъекты обеспечивают электроснабжение Урая с населением более 40 тысяч человек.

Первого марта энергетики подписали соглашение с Югорской региональной электросетевой компанией, в рамках которого приняли обязательства по управлению, техобслуживанию и ремонту ПС 110 кВ «Евра» и заходов воздушных линий 110 кВ «Сотник – Евра» и «Евра – Урай».

Для повышения надежности электроснабжения потребителей урайские специалисты проведут техобслуживание основного и вспомогательного оборудования, в том числе силовых трансформаторов, распределительных устройств и коммутационной аппаратуры. Кроме того, будет проведена полная ревизия системы релейной защиты и автоматики.

Энергокомпания активно работает над развитием нетарифного направления деятельности, в том числе над техническим обслуживанием стороннего энергооборудования в ХМАО-Югре. Взаимодействие двух организаций значительно сократит время реагирования на возможные технологические нарушения и повысит надежность электроснабжения в Урае.