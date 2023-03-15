Глава СКР заинтересовался нападением собак на инвалида в Нягани Фото: Татьяна Коркина

Глава СКР Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту нападения бродячих собак на инвалида в Нягани. Информация появилась в СМИ. Об этом пишут в информационном центре ведомства.

Сообщается, что 7 марта 2023 года в Нягани бродячие собаки напали на молодого человека, являющегося инвалидом. Помощь ему оказали прохожие.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Мокшину представить доклад о проведенной проверке и принятом по её результатам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.