В Сургуте жители 37 микрорайона останутся без электричества на несколько часов Фото: Юлия Кучеренко

Жители 37 микрорайона Сургута в течение 15 и 16 марта останутся без электричества. Связано это с тем, что там планируется ремонт оборудования на распределительной подстанции. Об этом жителей домов предупреждают Сургутские городские электрические сети.

- Электроэнергия будет временно отсутствовать в частном секторе микрорайона на следующих улицах: Приозерная, Сиреневая, Счастливая, Светлая, Июльская, Радужная и Солнечная, — отметили в СГЭС.

Впрочем, отключать свет будут не на целые сутки, а только с 9 до 16 часов. Энергетики приносят извинения всем жильцам за временные неудобства.

Напомним, ранее мы писали о том, что на территории Югры проверят соблюдение правил перевозки юных пассажиров.