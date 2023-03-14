На территории Югры проверят соблюдение правил перевозки юных пассажиров Фото: Юлия Кучеренко

Госавтоинспекция Югры 15 марта 2023 года проведет на территории Югры массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Проверки пройдут в рамках окружной акции «Безопасным дорогам скажем «Да!». Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям безопасности и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Проверки пройдут по загородным автодорогам региона и на трассах федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

- Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции округа напомнят водителям о важности использования пассивных средств защиты при передвижениях на автотранспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий в результате автоаварий при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью маленьких пассажиров - сообщили в ГИБДД Югры.

Дорожная полиция напомнила, что за подобные нарушения на водителей могут наложить штрафы в размере 3 тысяч рублей. А самое главное, что от соблюдения ПДД зависит жизнь и здоровье детей.