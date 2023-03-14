Один из первых в России спектаклей, сгенерированный нейросетью покажут в Ханты-Мансийске

Фото: Ханты-Мансийский театр кукол

Хантымансийцам покажут спектакль, сгенерированный нейросетью. Об этом сообщает городской информационный центр Ханты-Мансийска. Возрастные ограничения 16+.

Постановку «NEuro-LOVE» презентует актёр Ханты-Мансийского театра кукол Роман Гермес. Первый показ пройдет 17 марта в 19:00. Это экспериментальный творческий проект - один из первых в России спектаклей, сгенерированный нейросетью.

«Любовь, длящаяся вечно: путешествие Дженни и Алекса» — так нейросеть озаглавила постановку, в которой выступила в роли драматурга, художника, сценографа и композитора сразу. Зрители узнают о сложностях человеческих отношений, любви и свободе. А после мероприятия смогут принять участие в обсуждении.