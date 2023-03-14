Фото: БУ "Нижневартовская окружная клиническая детская больница"

Врачи Нижневартовска спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 8 магнитных шариков. Об этом рассказали Нижневартовской окружной клинической детской больнице.

Комплект магнитных шариков извлекли врачи детской больницы из желудка маленькой девочки. О том, что ребенок проглотил мелкие детали, родители узнали не сразу. Вечером ребенок пожаловался на боли в животе, а после того, как лекарство не помогло, родители обратились в больницу.

После обследования оказалось, что в желудке ребенка находятся инородные тела, которые могут нанести серьёзней вред здоровью, вплоть до летального исхода. Поэтому малыша срочно доставили сан авиацией в детскую окружную больницу. Под общим наркозом врач удалил шарики.

- Ребёнку удалось помочь без операции, это можно назвать настоящей удачей. Шарики приняли удобную форму и их было несложно извлечь эндоскопическим методом с помощью специальной петли. Конечно тут нужна еще и определенная сноровка, но мы рады, что не понадобилось хирургическое вмешательство. Соответственно и последствий для малыша будет меньше, и он скорее поправится, - рассказал врач-эндоскопист Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вадим Шарапов.