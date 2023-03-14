Югорчанин завоевал золото на международных соревнованиях по тхэквондо-ВТФ в Белоруссии

Фото: Официальный Нижневартовск

Олимпийский чемпион Максим Храмцов завоевал золото на международных соревнованиях по тхэквондо-ВТФ в Белоруссии. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства Югры.

«Открытый чемпионат Республики Беларусь» завершился в Минске 13 марта. В нем участвовали атлеты из разных стран, в том числе - из России. За призовые места боролись мужчины и женщины в весовых категориях от 46 до 80 килограммов.

Отметим, что Турнир являлся вторым этапом для формирования национальной сборной России на предстоящем чемпионате мира. Трое югорских спортсменов приняли участие в соревнованиях: Максим Храмцов, Хурсандмурод Шарипов, Артак Мкртчян.

Напомним, ранее мы писали о том, что нижневартовец Максим Храмцов принес России золото на Олимпийских играх в Токио.