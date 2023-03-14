Число заболевших коронавирусом в Югре за сутки увеличилось на 99 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зафиксировано 263 795 случаев коронавируса, в том числе 99 новых случаев COVID-19 в 12 муниципалитетах за сутки.

В итоге случаи ковида выявлены: в Сургуте – 18; Ханты-Мансийске – 40; Нижневартовске – 9;

Нефтеюганске – 5; Нягани – 1; Урае – 6; Нефтеюганском районе – 1; Когалыме – 6; Югорске – 6; Кондинском районе – 1; Пыть-Яхе – 3; Ханты-Мансийском район – 3.

На момент выявления у 95 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 диагностирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 98 случаях. За сутки на COVID обследованы 430 человек, всего прошли обследование 3 712 149.

За последние сутки 1 человек умер от коронавируса. За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались по выздоровлению 321 человек, за весь период пандемии выписаны 259 455 югорчан.