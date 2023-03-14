Житель Пыть-Яха, до смерти избивший собутыльника, отправится в колонию строгого режима Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе суд вынес приговор 33-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление произошло еще в ноябре 2020 года. Когда во время распития спиртных напитков между подсудимым и его знакомым произошел конфликт. Первый ударил второго не менее шести раз кулаками по голове. От полученных травм спустя некоторое время мужчина скончался.

Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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