В Нефтеюганске при столкновении автомобилей пострадала 62-летняя женщина

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека погибли, в том числе 1 ребенок и 3 получили травмы, в том числе ребёнок. Кроме смертельного ДТП в Сургутском районе, произошло еще одно в Нефтеюганске. Там, на регулируемом перекрестке центральных улиц Нефтяников - Филимонова столкнулись четыре автомобиля.

По данным ГИБДД, 68-летний мужчина, управляя автомобилем "УАЗ", не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и врезался в автомобиль "Hyundai". После, Hyundai отбросило на "Kia" и "Ладу". В результате автоаварии пассажир Hyundai, 62-летняя женщина, получила травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за день сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 137 водителей и 50 - за нарушение правил перевозки детей.