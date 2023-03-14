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НовостиОбщество14 марта 2023 1:57

В Югре 14 марта ожидается мокрый снег и метель

Днем будет около 1 градуса тепла
Виктория Терина
В Югре 14 марта ожидается мокрый снег и метель

В Югре 14 марта ожидается мокрый снег и метель

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 14 марта будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег и дождь. По северо-западу и востоку преимущественно без осадков. В отдельных районах Югры возможен гололед, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит 0, -5 °С, а при прояснениях до -10°С. Температура воздуха днем +1, -4 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем около 0 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре