В Югре 14 марта ожидается мокрый снег и метель Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 14 марта будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег и дождь. По северо-западу и востоку преимущественно без осадков. В отдельных районах Югры возможен гололед, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит 0, -5 °С, а при прояснениях до -10°С. Температура воздуха днем +1, -4 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем около 0 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.