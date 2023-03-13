Суд в Югре избрал меру пресечения участникам драки с полициейскими Фото: Татьяна Коркина

Суд в ХМАО избрал меру пресечения участникам потасовки с автоинспекторами. Об этом рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Избрана мера пресечения в отношении двух жителей Нижневартовска, обвиняемых в применении насилия в отношении представителей власти. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей по факту применения насилия в отношении представителей власти продолжается - сообщается в ведомстве.

Напомним, что все случилось вечером 10 марта в районе дома 10 по улице Омская в Нижневартовске. Во время того, как полицейские составляли протокол об административном нарушении водитель автомобиля стал вести себя агрессивно, напал на сотрудника ГИБДД, повалив его на землю, а когда на помощь подошел второй полицейский, в ситуацию вмешался знакомый водителя, который также стал драться с полицейскими. Молодых людей задержали.

Молодым людям предъявлены обвинения в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей.

Суд решил заключить под стражу одного из обвиняемых, а второй помещен под домашний арест.