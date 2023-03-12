В Нижневартовске двое нарушителей ПДД напали на полицейских и повалили их на землю Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, 10 марта около 19 часов в районе дома №10 по ул. Омской на 21-летнего водителя автомобиля составляли протокол об административном правонарушении. В этот момент молодой человек стал вести себя агрессивно и повалил на землю сотрудника ГИБДД возле патрульного автомобиля. Когда второй полицейский подошел на помощь коллеге, в ситуацию вмешался 22-летний знакомый водителя, который также ввязался в драку.

Молодых людей задержали, совсем скоро их отправят под стражу. Дело находится на контроле руководителя следственного управления по ХМАО-Югре М.В. Мошкшина. Он поручил руководителю следственного отдела по Нижневартовску доложить об обстоятельства преступления и проведенных следственных действиях.