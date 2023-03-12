Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 марта 2023 7:31

В Нижневартовске двое нарушителей ПДД напали на полицейских и повалили их на землю

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Нижневартовске двое нарушителей ПДД напали на полицейских и повалили их на землю

В Нижневартовске двое нарушителей ПДД напали на полицейских и повалили их на землю

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, 10 марта около 19 часов в районе дома №10 по ул. Омской на 21-летнего водителя автомобиля составляли протокол об административном правонарушении. В этот момент молодой человек стал вести себя агрессивно и повалил на землю сотрудника ГИБДД возле патрульного автомобиля. Когда второй полицейский подошел на помощь коллеге, в ситуацию вмешался 22-летний знакомый водителя, который также ввязался в драку.

Молодых людей задержали, совсем скоро их отправят под стражу. Дело находится на контроле руководителя следственного управления по ХМАО-Югре М.В. Мошкшина. Он поручил руководителю следственного отдела по Нижневартовску доложить об обстоятельства преступления и проведенных следственных действиях.