В Югре выявлено 164 новых случая коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 263 698 случаев коронавируса, подтверждено 164 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 65; Ханты-Мансийске – 31; Нижневартовске – 7; Нефтеюганске – 7; Нягани – 3; Сургутском районе – 5; Урае – 10; Советском районе – 4; Нефтеюганском районе – 3; Мегионе – 1; Когалыме – 6; Югорске – 4; Кондинском районе – 13; Нижневартовском районе – 3; Пыть-Яхе – 2.

На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 человек диагностирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно.

Контакт установлен в 164 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 002 человека, всего прошли обследования 3 711 719. За весь период от COVID умерли 2 609 человек. За сутки выписались по выздоровлеопгтю 71 человек, за весь период пандемии – 259 134 югорчанина.