Фото: БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"

Пациентка из Макеевки провела в больнице Сургута полгода и наконец выписана с хорошими темпами восстановления.

По информации Сургутской травмбольницы, 54-х летняя Светлана О. прибыла в Сургут ещё в августе, с первой группой макеевчан, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, но домой женщина отправилась только сейчас. Это связано с тем, что у Светланы была запущенная ортопедическая патология, которая требовала длительного лечения с хирургическим вмешательством на каждом этапе. Женщина уже имела группу инвалидности и из-за постоянных болей при ходьбе передвигалась только с опорой. Сургутские травматологи диагностировали у неё комбинированную деформацию обоих тазобедренных суставов, а также правой бедренной кости и голени, что привело к смещению оси конечности и нарушению биомеханики суставов.

В общей сложности женщина перенесла три серьёзные операции, каждая из которых предполагает не менее двух месяцев восстановления. В итоге в стационаре макеевчанка провела полгода, меняя обстановку только при переводе из ортопедо-травматологического отделения в нейрореабилитационное и обратно. Дома её ждут двое сыновей и друзья, по которым женщина очень соскучилась.

Но на этом её общение с сургутскими врачами не заканчивается – в мессенджерах она сможет отправлять им результаты исследований и получать консультации.